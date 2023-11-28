انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157500 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الاسعار امس الاثنين 158100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 156500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 157800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 157700 دينارا مقابل 100 دولار.