انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار ، اليوم الخميس، في أسواق بغداد ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155750 دينارا مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 156200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 154750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 155050 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 154950 دينارا مقابل 100 دولار.