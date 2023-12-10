انخفاض أسعار الدولار مع إغلاق بورصتيّ بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الأحد، في بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 157000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 157450 دينار العراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 156000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 156850 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.