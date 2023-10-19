انخفاض أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 159800 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 160100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 160750 ديناراً عراقي، بينما بلغ الشراء 158750 ديناراً لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 159900 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 159800 دينار مقابل 100 دولار.