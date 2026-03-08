انخفاض أسعار الدولار مع افتتاح البورصة في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأحد ، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 156400 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 156250 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 155250 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 155450 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155350 دينارًا مقابل 100 دولار.