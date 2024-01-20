انخفاض أسعار الدولار مع اغلاق البورصة في بغداد و أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد ، يوم السبت، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151250 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 151850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151750 ديناراً مقابل 100 دولار.