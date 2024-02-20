انخفاض أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاثنين 152300 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصرافة فقد سعر البيع 152000 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 151900 دينار مقابل 100 دولار