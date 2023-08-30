انخفاض أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 153100 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم امس الثلاثاء 153700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153650 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 153550 دينارا مقابل 100 دولار.