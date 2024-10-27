انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار تراجعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 151,000 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت يوم أمس السبت عند مستوى 152,250 ديناراً لكل 100 دولار.

وأضاف المراسل أن أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، ليبلغ سعر البيع 152,000 دينار، وسعر الشراء 150,000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً كذلك في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 151,500 دينار، وسعر الشراء 151,400 دينار لكل 100 دولار.