انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 153,000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 153,500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 154,000 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 152,000 دينارا لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضًا أيضًا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 152,950 دينارًا مقابل الدولار، وسعر الشراء 152,850 دينارًا مقابل 100 دولار.