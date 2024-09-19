انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149700 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار في محال الصيرفة انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً مقابل الدولار وسعر الشراء 149650 ديناراً مقابل 100 دولار.