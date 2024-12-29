انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151400 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 151600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث سجل سعر البيع 151400 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 151300 دينار مقابل 100 دولار.