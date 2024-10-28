انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأحد 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 150700 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.