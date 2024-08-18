انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت 149,500 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنةً بيوم أمس السبت حيث كانت قد سجلت 149,800 دينار لكل 100 دولار.

وأضاف مراسلنا أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضًا، حيث بلغ سعر البيع 150,500 دينار، وسعر الشراء 148,500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجلت محال الصيرفة انخفاضًا طفيفًا في سعر الدولار، حيث بلغ سعر البيع 149,500 دينار، وسعر الشراء 149,400 دينار لكل 100 دولار.