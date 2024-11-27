انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً ملحوظاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر الدولار 150,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ150,250 ديناراً يوم أمس الثلاثاء.

وفي أسواق بغداد، انخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر بيع الدولار 151,000 ديناراً، بينما سجل سعر الشراء 149,000 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد شهدت محال الصيرفة انخفاضاً في سعر الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 149,850 ديناراً مقابل الدولار، فيما سجل سعر الشراء 149,750 ديناراً لكل 100 دولار.