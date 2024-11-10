انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم السبت الماضي 150,750 ديناراً مقابل نفس المبلغ.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151,500 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 149,500 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 150,450 ديناراً مقابل الدولار، وسعر الشراء 150,350 ديناراً مقابل 100 دولار.