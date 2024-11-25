انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 150450 ديناراً أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً مقابل الدولار، وسعر الشراء 150150 ديناراً مقابل 100 دولار.