انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار تراجعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجل سعر الصرف 150,750 ديناراً لكل 100 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 151,000 دينار لكل 100 دولار.

وأضاف المراسل أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضاً، إذ بلغ سعر البيع 151,750 ديناراً، فيما بلغ سعر الشراء 149,750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 150,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,600 دينار.