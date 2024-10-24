انخفاض أسعار الدولار في أسواق بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، صباح اليوم الخميس، فيما استقرت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 152750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 151750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 152600 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.