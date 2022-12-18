انخفاض أسعار الدولار في بغداد و كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 151300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 151700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 151300 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 151200 دينار لكل 100 دولار أمريكي.