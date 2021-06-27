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انخفاض أسعار الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-27T07:11:31+0000
انخفاض أسعار الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس السبت 147375 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147300 دينار لكل 100 دولار.

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