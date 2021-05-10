انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية في بغداد و إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأحد 148500 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148500دينار لكل مائة دولار أمريكي.