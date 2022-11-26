انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم الخميس الماضي 149000 دينار عراقي مقابل 100دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول في ايام العطل الرسمية الا ان محلات الصيرفة فيها تداولت اسعار الدولار البيع 148900 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148800 دينار لكل 100 دولار امريكي.