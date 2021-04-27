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انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان ومختصون يقدمون قراءة للسوق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-27T07:13:46+0000
انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان ومختصون يقدمون قراءة للسوق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين 148000 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 147500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

وعزا بعض اصحاب مكاتب الصيرفة التذبذب في أسعار الدولار الى مقدار العرض والطلب في الأسواق والتي لا تتعدى الدولار الواحد، مشيرين الى ان الاسواق ستشهد استقراراً بالدولار خلال الفترة المقبلة.

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