انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان وتوقع بهبوط أكبر

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية ببغداد، فيما انخفضت بشكل طفيف في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الاثنين 148100 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148000 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

ويعزو بعض مكاتب الصيرفة هذا الانخفاض هو قيام البنك المركزي بضخ كميات كبيرة من الدولار خلال مبيعاته اليومية، مما ادى الى زيادة عرض الدولار في الاسواق، وتوقعوا اصحاب المكاتب انخفاضاً اكثر للدولار خلال الساعات المقبلة.