انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع إغلاق الأسواق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150000 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 149100 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار.