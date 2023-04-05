انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 150000 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 150300 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 149800 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.