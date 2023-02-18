انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد اقفلت على سعر صرف بلغ 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 151250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.