انخفاض أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع اغلاق السوق وعطلة العيد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 143700 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار عراقي، بينما الشراء 142000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143250 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 143150 دينارا مقابل 100 دولار.

هذا وكانت كل من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان قد قررتا تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من اليوم الخميس 20 من شهر نيسان ولغاية يوم الاثنين 24 من الشهر ذاته بمناسبة حلول عيد الفطر.