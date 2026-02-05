انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً إذ بلغ سعر البيع 149650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.