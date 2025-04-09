انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147,650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 147,800 دينار.

وشهدت أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,500 دينار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً كذلك، إذ بلغ سعر البيع 147,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147,600 دينار مقابل 100 دولار.