انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مقارنة بيوم أمس.

وسجّلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد سعر صرف بغ 148,200 دينار لكل 100 دولار، بعدما كانت 149,000 دينار يوم أمس الثلاثاء.

وفي أسواق الصرافة المحلية، بلغ سعر البيع 149,250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 147,250 ديناراً.

أما في أربيل، فقد انخفض سعر الدولار أيضاً، ليسجل 148,050 ديناراً للبيع و147,950 ديناراً للشراء لكل 100 دولار.