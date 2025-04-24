انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخمبس، في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145200 دينار مقابل 100 دولار. فيما كانت الأسعار صباح أمس الأربعاء 145900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 144250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 145700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145600 دينار مقابل 100 دولار.