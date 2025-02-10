انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150250 ديناراً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 150350 ديناراً مقابل 100 دولار يوم أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت أيضاً انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً آخر، حيث بلغ سعر البيع 150150 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 150050 ديناراً مقابل 100 دولار.