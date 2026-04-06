انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 154,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت يوم أمس الأحد 154,800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضاً، إذ بلغ سعر البيع 155,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 154,700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154,600 دينار مقابل 100 دولار.