انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز – بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجل 141350 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كان 141500 دينار يوم أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140250 ديناراً.

وفي أربيل، سجلت الأسعار انخفاضاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 141050 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 140950 ديناراً.