انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الإثنين، انخفاضاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد انخفض إلى 146400 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجل يوم أمس الأحد 146650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجّل الدولار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 146600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.