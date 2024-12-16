انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150550 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأحد 150800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 150450 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150350 ديناراً مقابل 100 دولار.