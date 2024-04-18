انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع افتتاح البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 148100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار يوم أمس الأربعاء 148750ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغ الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار مقابل 100 دولار وسعر الشراء 148200 دينار مقابل 100 دولار.