انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن سعر الدولار تراجع في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد، ليسجل 141,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس الأحد الذي بلغ 141,100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، إذ بلغ سعر البيع 142,000 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 140,000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 140,850 ديناراً، وسعر الشراء 140,750 ديناراً لكل 100 دولار.