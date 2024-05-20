انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار أمس الأحد 145950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 145500 ديناراً مقابل الدولار وسعر الشراء 145400 ديناراً مقابل 100 دولار.