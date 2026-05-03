انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 152,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس 153,100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 152,850 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,650 ديناراً مقابل 100 دولار