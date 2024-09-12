انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار صباح أمس الأربعاء 149900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 149600 دينار مقابل 100 الدولار، وسعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.