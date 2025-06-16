انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بسعر 144400 دينار سجلته صباح أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 142750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الدولار انخفاضاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 143850 ديناراً لكل 100 دولار.