انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150950 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 151150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث سجل سعر البيع 150350 ديناراً مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.