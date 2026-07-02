انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، انخفاضاً في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق التداولات في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد لتسجلا 154,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح هذا اليوم 154,750 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت كذلك، حيث بلغ سعر البيع 154,750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,750 ديناراً.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً مع الإغلاق، إذ بلغ سعر البيع 154,100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154,050 ديناراً.