انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق السوق في نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 152100 دينار عراقي مقابل 100 دولار . فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 153350 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152400 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 151400 دينار مقابل 100 دولار.