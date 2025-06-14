انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم السبت.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن سعر صرف الدولار تراجع مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، ليسجل 144,150 ديناراً مقابل 100 دولار، بعد أن كان قد بلغ صباح اليوم 145,000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 145,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت الأسعار انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 144,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144,500 ديناراً لكل 100 دولار.