انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142900 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 143050 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142750 ديناراً مقابل 100 دولار.