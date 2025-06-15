انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 144400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142500 دنيار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144150 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.